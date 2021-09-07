7 أيام إجازة في شهر أكتوبر بالتزامن مع بدء الدراسة (التفاصيل)

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يشهد شهر أكتوبر المقبل عددا من الإجازات الرسمية، بدأ رواد المواقع التواصل الاجتماعي في البحث عنها، وتقدم «المصري اليوم» لقرائها أيام الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2021.

مناسبتان أحدهما وطنية والأخرى دينية وهما إجازة رسمية في جميع مؤسسات الدولة وفقا لقانون الخدمة المدنية، حيث يحصل الموظف خلالهما على إجازة بأجر كامل، الأولي يوم 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 1973، والثاني يوم 19 أكتوبر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ومن المقرر أن يحصل الموظفون يوم الخميس 7 أكتوبر على إجازة رسمية بدلا من الأربعاء 6 أكتوبر، بقرار محتمل من رئيس مجلس الوزراء بهدف ترحيل الإجازات التي يتصادف توقيتها داخل الأسبوع إلى يوم الخميس في نفس الأسبوع، ومن المتوقع أيضا ترحيل إجازة المولد النبوي، الذي يوافق 12 ربيع الأول للعام الهجري 1443، إلى الخميس 21 أكتوبر.

يذكر أن العاملين في القطاع العام والخاص يحصلون في يوم الجمعة على راحة كل أسبوع، ليصبح عدد أيام الإجازات 7 أيام في شهر أكتوبر الذي يبدأ من يوم الجمعة 1/10/2021 حتي يوم السبت 30/10/2021.

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