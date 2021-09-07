منى الجنزوري عن قرار بعض الدول تطعيم الطلاب الأكبر من 12 سنة: «كلها تحت التجربة»

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علقت الدكتورة منى الجنزوري، رئيس قسم الأطفال بجامعة عين شمس، على قرارات بعض الدول بتطعيم الطلاب أكبر من 12 عامًا بلقاح كورونا خلال الفترة المقبلة، قائلة: «حتى الآن لم تقم منظمة الصحة العالمية واليونيسيف باعتماد تطعيم الأطفال وكلها تحت التجارب»، مشيرة إلى أن هناك أكثر من بحث تحت التجربة.

وأضافت «الجنزوري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «TeN» اليوم الثلاثاء: «تم عمل أبحاث على 2200 طفل في اليونيسيف، وتم تقسيمهم 1100 طفل حصول على التطعيم والـ 1100 الآخرين حصلوا على محلول الملح، للأطفال من سن 12 إلى 15 سنة ووجدوا أن الأطفال الحاصلين على لقاح كورونا لم يصابوا بالمرض والأطفال الذين لم يتم تطعيمهم هناك 16 طفل منهم أصيب بالفيروس».

وتابعت: «التطعيم في محل البحث حاليًا وإن شاء الله خلال 3 أو 4 أشهر ستخرج أبحاث معتمدة للنور»، مؤكدة أنه لا توجد أي جهة أعلنت حصول الأطفال على اللقاح وكلها تحت الاختبار.

وأوضحت رئيس قسم الأطفال بجامعة عين شمس، أن الحكومة المصرية أعلنت تطعيم كافة الطلاب في الجامعات والمدارس والمدرسين جميعًا ولذلك فان الخطة الزمنية لتطعيم طلاب مصر من الممكن أن تتم خلال 3 أشهر، حيث أن المستهدف تطعيم حوالي 40 مليون شخص ممن تكون اعمارهم أكبر من 18 عامًا.