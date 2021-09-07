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كارتيرون يتحدث عن صفقتي عمر كمال وشبانة

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كارتيرون يتحدث عن صفقتي عمر كمال وشبانة كارتيرون يتحدث عن صفقتي عمر كمال وشبانة

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تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق عن صفقات النادي الجديدة موضحا أن عمر كمال عبدالواحد الوافد من المصري لاعب مهم ويجيد اللعب في 4 مراكز، وسيساعد الفريق في الفترة المقبلة.

وأضاف المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك أن اللاعب انتظم في تدريبات الفريق بعد إعلان الصفقة رسميا، وشدد على أن فريق الزمالك سيستفيد كثيرا من المرونة التكتيكية للاعب خلال الفترة المقبلة.

وعلق على صفقة محمود شبانة مدافع الفريق الجديد المنضم من أسوان قائلا :«لاعب جيد وصغير السن وسيكون له دور مع الفريق في الموسم المقبل».

المصرى اليوم

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