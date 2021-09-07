أخبار عاجلة

قبل ساعات من المواجهة المرتقبه.. مدرب تراكتور "فيروز": النصر خصم قوي -
"ابن مبارك" يناقش انتهاكات الحوثيين مع المفوض السامي لحقوق الإنسان -
القطاع الغربي بالمياه الوطنية وزع 300 مليون م3 من يونيو حتى أغسطس -
"الفضلي" يدشّن الهوية البصرية الجديدة لبرنامج الحدّ من الهدر في الغذاء -
مفتي المملكة يستقبل وفداً من منسوبي "الشؤون الدينية للقوات المسلحة" -
شمال سيناء تستعد للعام الدراسي الجديد بصيانة المدارس -
مسيرات غضب في فلسطين لدعم الأسير زكريا الزبيدي -
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب «ملاكي» بطريق الإسكندرية الصحراوي -
مايا مرسي تشارك بفاعليات مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 -
محافظ الفيوم يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

زعيم المعارضة في غينيا يعلن استعداده للمشاركة في انتقال السلطة

Print
زعيم المعارضة في غينيا يعلن استعداده للمشاركة في انتقال السلطة زعيم المعارضة في غينيا يعلن استعداده للمشاركة في انتقال السلطة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن زعيم المعارضة في غينيا سيلو دالين ديالو عن استعداده للمشاركة في العملية الانتقالية في البلاد بعد إطاحة العسكريين بخصمه السياسي، الرئيس ألفا كوندي.

وقال ديالو في حديث لوكالة «رويترز»، يوم الثلاثاء: «سنرسل مندوبين... للمشاركة في العملية لإعادة البلاد إلى النظام الدستوري».

وأعرب ديالو عن استغرابه إزاء إطاحة العسكريين بكوندي، الذي «أمطر الجيش بالأموال»، حسب قول المعارض.

وأكد ديالو أنه من الضروري إقامة عملية انتقالية تؤدي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وتشغيل المؤسسات الديمقراطية الشرعية.

وأشار إلى أنه لم يتلق أي دعوة من العسكريين للمشاركة في المشاورات بشأن تشكيل حكومة انتقالية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المنوفية: البدء في تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

المنوفية: البدء في تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

انطلاق مسابقة العباقرة بجامعة بنها

انطلاق مسابقة العباقرة بجامعة بنها

السيسي: لا يوجد بمصر معسكرات للاجئين.. ولدينا أكثر من 5 ملايين ضيوف عايشين وسطنا»

السيسي: لا يوجد بمصر معسكرات للاجئين.. ولدينا أكثر من 5 ملايين ضيوف عايشين وسطنا»

«التجمع» يحتفل برأس السنة المصرية

«التجمع» يحتفل برأس السنة المصرية