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طلائع الجيش يتعاقد مع نجم المصري

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طلائع الجيش يتعاقد مع نجم المصري طلائع الجيش يتعاقد مع نجم المصري

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نجح مسؤولو نادي طلائع الجيش، في التعاقد مع محمد جابر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الإنتقاللت الصيفية الجارية.

وحصل طلائع الجيش على خدمات محمد جابر، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل.

ويعد محمد جابر، هو رابع صفقات طلائع الجيش، خلال الميركاتو الصيفي، بعد أن تعاقد مع كل من ميدو جابر، جناح سيراميكا كليوباترا والكونغولي كازادي كاسينجو، مهاجم المصري البورسعيدي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة ومحمد الصباحي، صانع العاب الاتحاد السكندري.

ويسعى طلائع الجيش، لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حتى يستطيع النادي التواجد في احد مراكز المقدمة في جدول الدوري الموسم المقبل.

المصرى اليوم

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