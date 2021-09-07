مشاهدة مباريات ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا بث مباشر في تصفيات أوروبا 8- 9 -2021

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تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في الدولة الشقيقة قطر، تنطلق الأربعاء 8 – 9 -2021، حيث يقام 12 مباراة، ويبدأ منتخب أرمينيا بمواجهة ليشتنشتاين عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت الإمارات.

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وفي اللقاء الثاني يخوض منتخب اليونان نظيره السويد عند الساعة الثامنة إلاربع بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلاربع بتوقيت الإمارات الشقيقة.

وفي اللقاء الثالث منتخب كوسوفو يواجه منتخب إسبانيا عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وتنطلق جميع المباريات المتبقة عند الساعة التاسعة إلا ربع، حيث يواجه ألمانيا نظيره أيسلندا، ثم مباراة مقدونيا بنظيره رومانيا، ثم مباراة إيطاليا أمام منتخب ليتوانيا، ثم منتخب إيرلندا الشمالية يواجه منتخب سويسرا، ثم منتخب ألبانيا يواجه سان مارينو، ثم منتخب المجر يواجه منتخب أندورا، ثم منتخب بولندا يواجه منتخب إنجلترا، ثم منتخب روسيا البيضاء يواجه نظيره بلجيكا، وأخيرا منتخب ويلز يواجه إستونيا