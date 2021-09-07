أخبار عاجلة

شمال سيناء تستعد للعام الدراسي الجديد بصيانة المدارس -
مسيرات غضب في فلسطين لدعم الأسير زكريا الزبيدي -
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب «ملاكي» بطريق الإسكندرية الصحراوي -
مايا مرسي تشارك بفاعليات مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 -
محافظ الفيوم يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة -
بدء العام الدراسي بمدرسة نجيب محفوظ بميلانو وسط إجراءات احترازية -
ليلة الأبطال.. برشلونة في مواجهة بايرن ميونيخ لمحو ذكريات مباراة الثمانية -
مساعد رئيس الوفد: تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة 2021 شهادة دولية على نجاح مصر -
رفع 300 طن مخلفات وتراكمات بأدفو وأسوان -
رونالدو يلهب حماس لاعبى مانشستر يونايتد: عليكم ترجمة عقلية الفوز داخل المستطيل الأخضر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

ترتيب مجموعة في تصفيات 2022 بعد فوز ليبيا على أنجولا بالجولة الثانية

Print
ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022 بعد فوز ليبيا على أنجولا بالجولة الثانية ترتيب مجموعة في تصفيات 2022 بعد فوز ليبيا على أنجولا بالجولة الثانية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

منتخب ليبيا تصدر المجموعة السادسة المتواجد بها المصري الأول، بعدما حقق فوزا غاليا وهاما على نظيره الأنجولي خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء 7- 9 -2021 ضمن منافسا الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة قطر 2022.

ليبيا تتصدر برصيد 6 نقاط من فوزين متتالين، ومنتخب في الوصافة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، الأول أمام أنجولا بهدف دون، والثاني بتعادل إيجابي 1/1 أمام الجابون التي أنهت مشوار حسام البدري مع المنتخب الوطني الأول، وجعلت أحمد مجاهد يقرر إقالته مع جهازه بالكامل سواء الإداري أو الفني.

وجاء المنتخب الجابوني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، أما المنتخب الأنجولي متذيلا المجموعة السادسة بدون رصيد.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة الثالثة اضغط هنا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مايا مرسي تشارك بفاعليات مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021

مايا مرسي تشارك بفاعليات مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021

مساعد رئيس الوفد: تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة 2021 شهادة دولية على نجاح مصر

مساعد رئيس الوفد: تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة 2021 شهادة دولية على نجاح مصر

«حقوق إنسان النواب»:مصر حققت طفرة كبيرة فى الملف الحقوقي خلال السنوات الأخيرة

«حقوق إنسان النواب»:مصر حققت طفرة كبيرة فى الملف الحقوقي خلال السنوات الأخيرة

نائبة بـ «المصري الديمقراطي»: الإطار العام للإستراتيجية الوطنية مقبول ونطالب بدور أكبر للأحزاب والمجتمع المدني

نائبة بـ «المصري الديمقراطي»: الإطار العام للإستراتيجية الوطنية مقبول ونطالب بدور أكبر للأحزاب والمجتمع المدني