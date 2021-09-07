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تمكن منتخب ليبيا من الفوز على مضيفه الأنجولي بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وظهر المنتخب الليبي بشكل قوي فنيًا منضبط دفاعيًا مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة وهو ما أسفر عن هدف مميز بأقدام اللاعب عمر خوخة في الدقيقة 43، ولم تفلح محاولات أصحاب الأرض لتسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني.

وبهذا الفوز تتصدر ليبيا جدول ترتيب المجموعة السادسة في الصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 برصيد 6 نقاط وبفارق نقطتين عن منتخب مصر صاحب الوصافة، فيما تحتل الجابون المركز الثالث بنقطة وتتذيل أنجولا الجدول بدون نقاط.