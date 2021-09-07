منتخب هولندا يهزم تركيا 6-1

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تمكن منتخب هولندا من تحقيق الفوز على منافسه التركي بسداسية مقابل هدف في إطار مباريات دور المجموعات من منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2020.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق دافي كلاسين، واحرز ممفيس ديباي هاتريك عند الدقائق 16، 38، 54، وجاء الهدف الرابع عن طريق جوس تيل، واختتم دونيل مالين سداسية الطواحين في الدقيقة 90، وجاء هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 90+2 بأقدام جنفير أوندير.

وبهذا الفوز تتصدر هولندا جدول ترتيب المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن النرويج صاحبة الوصافة.