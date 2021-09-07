أخبار عاجلة

شمال سيناء تستعد للعام الدراسي الجديد بصيانة المدارس -
مسيرات غضب في فلسطين لدعم الأسير زكريا الزبيدي -
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب «ملاكي» بطريق الإسكندرية الصحراوي -
مايا مرسي تشارك بفاعليات مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 -
محافظ الفيوم يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة -
بدء العام الدراسي بمدرسة نجيب محفوظ بميلانو وسط إجراءات احترازية -
ليلة الأبطال.. برشلونة في مواجهة بايرن ميونيخ لمحو ذكريات مباراة الثمانية -
مساعد رئيس الوفد: تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة 2021 شهادة دولية على نجاح مصر -
رفع 300 طن مخلفات وتراكمات بأدفو وأسوان -
رونالدو يلهب حماس لاعبى مانشستر يونايتد: عليكم ترجمة عقلية الفوز داخل المستطيل الأخضر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة د من المادة 6 بنظام الشمول بتأمينات الضمان

Print
الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة د من المادة 6 بنظام الشمول بتأمينات الضمان الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة د من المادة 6 بنظام الشمول بتأمينات الضمان

جى بي سي نيوز :- ردت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية الفقرة د من المادة 6 في نظام الشمول بتأمنينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الثلاثاء، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي هشام التل، معتبرة أنَّ النص المطعون بعدم دستوريته لا يتناقض مع حكم المادة (100) من الدستور ولا مع حكم المادة (5) من قانون القضاء الإداري النافذ.
وأضافت المحكمة في قرارها أنَّ ما أثارته الجهة الطاعنة حول عدم دستورية الفقرة (د) من المادة (6) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة غير وارد؛ لأنَّ نص الفقرة هو توكيدٌ لما ورد في قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
ولي العهد : ضرورة التنسيق لاستكمال الأولويات الحكومية

ولي العهد : ضرورة التنسيق لاستكمال الأولويات الحكومية

صُلح عمَّان تصدر أحكاما بحبس عدد من المسؤولين أدينوا بالفساد

صُلح عمَّان تصدر أحكاما بحبس عدد من المسؤولين أدينوا بالفساد

السماح بأداء العمرة للأردنيين برا

السماح بأداء العمرة للأردنيين برا

استجواب قائد الجيش اللبناني السابق أمام القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت

استجواب قائد الجيش اللبناني السابق أمام القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت