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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعمل ميزانية مفتوحة لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف عبدالفتاح، خلال برنامج «الحياه اليوم» عبر فضائية «الحياه»، أن الدولة توفر حاليا أنواعا مختلفة من الأدوية للعلاج من فيروس كورونا.

وتابع: «بروتوكول العلاج الذي قامت به وزارة الصحة آمن وله كفاءة عالية في شفاء المرضي»، ناصحا المواطنين عند الشعور بأي أعراض كورونا، التوجه نحو المستشفيات وطبيب مختص لتحديد العلاج والإرشادات اللازمة.

وأشار إلى أن بعض الحالات لا تعزل في المستشفيات، ولكن يتم عزل الحالات الشديدة.