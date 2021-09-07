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«الصحة»: وجه بعمل ميزانية مفتوحة للوزارة لمواجهة كورونا

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«الصحة»: السيسي وجه بعمل ميزانية مفتوحة للوزارة لمواجهة كورونا «الصحة»: وجه بعمل ميزانية مفتوحة للوزارة لمواجهة كورونا

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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الرئيس عبدالفتاح وجه بعمل ميزانية مفتوحة لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف عبدالفتاح، خلال برنامج «الحياه اليوم» عبر فضائية «الحياه»، أن الدولة توفر حاليا أنواعا مختلفة من الأدوية للعلاج من .

وتابع: «بروتوكول العلاج الذي قامت به وزارة الصحة آمن وله كفاءة عالية في شفاء المرضي»، ناصحا المواطنين عند الشعور بأي أعراض كورونا، التوجه نحو المستشفيات وطبيب مختص لتحديد العلاج والإرشادات اللازمة.

وأشار إلى أن بعض الحالات لا تعزل في المستشفيات، ولكن يتم عزل الحالات الشديدة.

المصرى اليوم

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