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كارتيرون : عقوبة شيكابالا ليست عادلة .. وهل هذا يحدث عندما يحصل على ألقاب؟؟

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كارتيرون : عقوبة شيكابالا ليست عادلة .. وهل هذا يحدث عندما يحصل الزمالك على ألقاب؟؟ كارتيرون : عقوبة شيكابالا ليست عادلة .. وهل هذا يحدث عندما يحصل على ألقاب؟؟

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أن تنظيم حفل تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري لم يكن يليق بنهاية بطولة كبيرة مثل الدوري المصري.

وأوضح المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك أنه ترك الملعب بعد سوء التنظيم قبل أن يعود ليلتقط صورا تذكارية مع الفريق بعدما فكر في الأمر وقرر التواجد في الملعب بالرغم مما حدث.

وعلق المدير الفني للفريق على عقوبة شيكابالا قائلا: «العقوبة ليست عادلة بكل المقاييس وأتمنى أن يتم إعادة النظر فيها من جديد بعد التظلم الذي تقدم به الزمالك، وأتذكر أنه في لقاء السوبر المحلي بالإمارات والذي فاز به الزمالك حدثت مشاكل تنظيمية أيضا ولا أدري هل هذا يحدث فقط عندما يتوج الفريق الأبيض بالألقاب؟».

المصرى اليوم

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