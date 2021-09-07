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كارتيرون: طلائع الجيش سبب فوز بالدوري

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كارتيرون: طلائع الجيش سبب فوز الزمالك بالدوري كارتيرون: طلائع الجيش سبب فوز بالدوري

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أن جميع المباريات التي خاضها الفريق في الدوري الموسم المنقضي كانت صعبة، مضيفا أنه لم يتأكد من فوز الفريق باللقب إلا بعد انتهاء لقاء الانتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة من منافسات البطولة.

وشدد المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي على أن هناك شعورا داخليا ومؤشرات كان تدل على أن الزمالك يقترب من لقب الدوري مثل الفوز على فريقي طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الدقائق الأخيرة.

وأوضح أن الزمالك يستحق لقب الدوري والفريق بذل مجهودا كبيرا في الدور الثاني، وخاصة آخر 7 أسابيع ليقتنص اللقب بعد منافسة شرسة مع الفريق المنافس.

المصرى اليوم

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