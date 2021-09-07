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كارتيرون: يحتاج للاستقرار .. والادارة الحالية تبذل قصارى جهدها لتحقيق متطلبات الفريق

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كارتيرون: الزمالك يحتاج للاستقرار .. والادارة الحالية تبذل قصارى جهدها لتحقيق متطلبات الفريق كارتيرون: يحتاج للاستقرار .. والادارة الحالية تبذل قصارى جهدها لتحقيق متطلبات الفريق

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أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، بدور اللجنة السابقة واللجنة الحالية المكلفة بإدارة النادي، في مساعدة الفريق خلال الفترة الماضية بشتى الطرق من أجل تحقيق بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك: “الإدارتين ساعدتا الفريق على قدر استطاعتهما، وأعلم أن وجود لجان مؤقتة لا يمنحها الوقت الكافي لحل كل المشاكل لأنهم سيرحلون بعد فترة، ولكن اللجنة الحالية بقيادة الكابتن حسين لبيب تبذل قصارى جهدها لتحقيق كافة متطلبات الفريق”.

وأوضح كارتيرون أنه يشعر بالراحة في وجود الإدارة الحالية ولكنه لا يعلم ما سيحدث بعد الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء، مضيفا أن الزمالك يحتاج للاستقرار في الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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