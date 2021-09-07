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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه فاز مع الفريق بثلاثة ألقاب، وكل بطولة لها طعم خاص، موضحًا أن بطولة السوبر الأفريقي كانت الأولى له مع الفريق عندما فاز على الترجي وهو منافس قوي وكان من الصعب الفوز عليه بعد فوه ببطولتي دوري أبطال أفريقيا متتاليتين.

وأضاف المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك: “الفريق نجح أيضا في الفوز بالسوبر المصري على حساب الأهلي بعد أيام قليلة من لقاء السوبر الأفريقي بالرغم من عدم حصول اللاعبين على راحة كافية قبل اللقاء”.

وشدد كارتيرون على أن التتويج ببطولة الدوري هو الأفضل بالنسبة له لأنها بطولة صعبة وحصل عليها الفريق من منافس يضم فريق متكامل.