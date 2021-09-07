وزير النقل: القطار السريع «قناة سويس جديدة» على قضبان

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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر ستصبح مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات في عام 2024، لأنها تتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي متميز، كما لديها إمكانيات جغرافية وبشرية هائلة.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن 180 مليون طن بضائع تنقل سنويا في مصر، موضحا أن الدولة لديها أحدث وسائل النقل المختلفة سواء البري أو النهري أو البحري.

وأشار وزير النقل إلى أن مصر لديها نقل متعدد الوسائط ويتم الآن الارتقاء بالنقل النهري لتعظيم دوره، لافتا إلى أن هناك دول قائمة على ميناء وأحد، أما مصر فلديها حوالي 15 ميناء لوجستيا.

وأردف الوزير أن أرصفة الموانئ بعمق كبير يسمح بدخول السفن والحاويات العملاقة، كما نعمل على زيادة حركة تداول الحاويات من خلال الموانئ الذكية، مضيفا: نخطط أن يكون لدينا موانئ متطورة وذكية ضمن منظومة شاملة لوضع مصر في موقعها الطبيعي.

واستطرد وزير النقل أن مصر سوق كبيرة تستورد وتصدر نحور 160 طنا من البضائع المختلفة سنويا، مشيرا إلى أن اتجاه الدولة حاليا نحو تعظيم الإنتاجية المصرية، على أن تقوم الشركات المحلية بتولي مهمة الإنشاءات كي يعود النفع على المصريين، لأن مصر تمتلك قرارها.

وأضاف الوزير أنه يجري تدوير الأموال المصرية داخل مصر، بمشاركة المهندسين المصريين والعمال، من خلال الاستفادة من البنوك في الاستثمار بمشروعات مختلفة منها مشروعات السكة الحديد، مضيفا أن ذلك يعظم من قيمة العمل والإنتاج المصري.

وتابع وزير النقل أن المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، فرصة كبرى لزيادة استيعاب السفن، مضيفا: نعمل على تعظيم قيمة أراضي الموانئ المصرية من خلال الاستثمارات المحلية.

وأردف الوزير: لدينا تحالف عالمي من أكبر 3 شركات عالمية في دمياط قبل الانتهاء من إنشاء المحطة، مشيرا إلى أنه يوجد 12 شركة مصرية وطنية يعمل بها 25 ألف عامل في ميناء السخنة.

وتابع وزير النقل أن مصر لديها شواطئ تبلغ 2000 كيلو متر، و15 ميناء لوجستيا، كما تتمتع بالقطار السريع، لذا لا بد أن تتبوأ موقعها الطبيعي بين الدول.

وأشار إلى أن القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين العين السخنة ومطروح، يعتبر إنجازا كبيرا بمثابة قناة سويس جديدة على قطبان، كما أنه يؤهل مصر كي تتصدر مركزها الطبيعي بين دول العالم.