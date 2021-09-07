تقرير: 150 شخصًا ماتوا جوعًا الشهر الماضي في إقليم تيجراي

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توفي ما لا يقل عن 150 شخصًا جوعًا الشهر الماضي في إقليم تيجراي بإثيوبيا، وسط منع شبه كامل من قبل السلطات الفيدرالية والحليفة لدخول المساعدات الغذائية، حسبما أفادت قوات تيجراي.

ووقعت حالات الموت جوعًا في ست مناطق محلية، وكذلك مخيمات لمئات الآلاف من النازحين داخليًّا في بلدة شير، وفقًا لإفادة صدرت عن مكتب تيجراي للشؤون الخارجية.

وجاء في بيان قوات تيغراي أن «النضوب الكامل لمخزون الغذاء يعني أن مخيمات النازحين داخليًّا لا تتلقى أي مساعدات وأن المجتمعات المضيفة، التي نفد منها الطعام الآن، لم تعد قادرة على دعمها».

ووصفت الأمم المتحدة وجود عمليات تفتيش مكثفة وتأجيلات في وصول السلع الإنسانية من قبل السلطات الإثيوبية التي تخشى وصول المساعدات إلى قوات تيجراي التي تقاتل القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها منذ عشرة أشهر بعد خلاف سياسي.

ولم ترد متحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بعد على طلب للتعليق.

بيد أن الحكومة كانت قد قالت إن المساعدات تصل إلى تيجراي، وألقت باللوم على قوات تيجراي وانعدام الأمن في أي مشكلات.