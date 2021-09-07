14 وفاة و1002 إصابة جديدة بكورونا

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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 14 وفاة و1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10491 وفاة و803351 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.47 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة الثلاثاء.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 11885 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات 80 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 71 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 540 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 812 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 780975 حالة.

كما أشار إلى إجراء 28890 فحصا مخبريا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9444134 فحصاً.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 17 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 25 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 7 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.