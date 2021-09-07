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شهد سعر الذهب، مساء الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021، تراجعا كبيرا في السوق العالمية والمحلية نتيجة لقوة الدولار أمام 6 عملات رئيسية بالإضافة لوجود تفاؤل ببقاء الاحتياطى الفيدرالى في تنفيذ السياسات الميسرة وشراء السندات، وانخفض الذهب عالميا أسفل حاجز 1800 دولارا، كما تراجعت أسعار الذهب بقيمة تصل إلى 6 جنيهات .

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطا 886 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر 784 جنيها، وسعر الذهب عيار 18 قيراطا 671 جنيها بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب مابين 6272 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم، بشكل كبير حيث تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.86%، حيث تم التداول على 1799.55 دولارا، ويجد الذهب نقاط الدعم على 1793.95 دولارا، والمقاومة على 1836.90 دولارا، وتشهد أسعار الذهب، حالة من عدم الاستقرار بسبب البيانات الإقنصادية الأمريكية والتى تؤثر على التداول بشكل كبير، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.48%، حيث يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 794.49 جنيها، وكان في الصباح 804.21 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1،796.62. $، وكانت في الصباح 1،817.60 $ .

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