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تحقيق سويدي يكشف هوية إرهابي شارك بقتل الشهيد الكساسبة

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تحقيق سويدي يكشف هوية إرهابي شارك بقتل الشهيد الكساسبة تحقيق سويدي يكشف هوية إرهابي شارك بقتل الشهيد الكساسبة

جي بي سي نيوز :- يواج السويدي أسامة كريّم الذي يمثل الأربعاء امام المحكمة الخاصة بهجمات 13 تشرين الثاني 2015 في باريس، تحقيقاً كذلك في بلاده حول “جرائم حرب” ارتُكبت في سوريا، وفق ما ذكر القضاء السويدي.
وقال متحدث باسم النيابة العامة لوكالة فرانس برس الاثنين إن النيابة العامة السويدية المسؤولة عن الجرائم الدولية تجري تحقيقا اوليا “في جرائم حرب مشددة ارتكبت في سوريا”، مؤكدا بذلك معلومات اوردتها صحيفة لوموند.
تعرّف المحققون البلجيكيون على أسامة كريم، المتورط في هجمات 22 آذار/مارس 2016 في بروكسل، بوصفه أحد المشاركين بقتل  الطيار الاردني معاذ الكساسبة في مطلع عام 2015 في سوريا.
وذكرت صحيفة لوموند أن التحقيق السويدي الذي فتح في 9 شباط/فبراير يتعلق بشكل خاص بعملية الإعدام هذه. ولم يرغب القضاء السويدي في تأكيد هذه النقطة مشيرا إلى سرية التحقيق.
وتوجه كريم، المتحدر من مالمو في جنوب السويد، إلى سوريا في عام 2014 قبل أن يعود إلى أوروبا سالكا طرق المهاجرين.
أكد التحقيق أنه تم استقباله ليل 2 إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2015 في أولم بألمانيا من قبل صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من الفرق الجهادية التي نفذت اعتداءات باريس، إلى جانب عضوين آخرين في الخلية.
وتم توقيف كريّم المتحدر من عائلة فلسطينية تعيش في السويد، في نيسان/أبريل 2016 في بلجيكا.
انضم نحو 300 سويدي أو مقيم في السويد، ربعهم من النساء، إلى صفوف التنظيمات الجهادية في سوريا، خاصة بين عامي 2013 و 2014، بحسب معلومات رفعت عنها أجهزة المخابرات السويدية السرية، وعاد نصفهم منذ ذلك الحين الى البلاد.
وبقيت المحاكمات بحقهم نادرة لعدم وجود تشريع سويدي عند حصول الوقائع يسمح بمحاكمة “العائدين” لارتباطهم بمنظمة إرهابية.
حكم القضاء السويدي في كانون الأول/ديسمبر 2015 بالسجن المؤبد على سويديين لاتهامهما بالمشاركة في اعدام شخصين بقطع رأسيهما في حلب بشمال سوريا.
كما حُكم على سويدية تبلغ من العمر 31 عاماً في آذار/مارس بالسجن ثلاث سنوات لاصطحاب ابنها معها إلى سوريا.

جي بي سي نيوز

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