عبيدات : ثلث خريجي طب الأردنية في المراكز الأمريكية

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جى بي سي نيوز :– قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات إن مديونية الجامعة تصل قرابة 18 مليون دينار، مشيرا إلى أنها ليست التحدي الوحيد الذي تواجهه الجامعة.

ولفت في حديث له مساء الإثنين، إلى أن 34% من خريجي الجامعة الأردنية يعملون أو يدرسون في المراكز الطبية الأمريكية.

وتابع بان 6 تخصصات في الجامعة الأردنية حققت مراتب عالمية متقدمة ورتبت ضمن قوائم أفضل 500 منها الحاسوب والتمريض التي حققت مرتبة (100-150) والأعمال والهندسة والطب (450-500)، وفق حديثه لقناة المملكة.

وأشار إلى أن عدد الخريجين من الكليات الطبية يفوق حاجة الأردن من الأطباء العاملين، مبيناً أن المشكلة الحقيقية في عدد الاختصاصين وخاصة الدقيقة، حيث إن من يتخرج من الكليات الطبية يزيد عن 3 آلاف طالب وطالبة سنوياً لكن يتاح التخصص عبر 800 مقعد.

وبين انّ مجلس العمداء وافق على وجود برامج جديدة تعنى بالتدريب على مراقبة الانتخابات وتنظيمها وسيشرف عليها الطاقم الأكاديمي في كلية العلوم السياسية “الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية، وفق عبيدات.

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