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وفقا لرؤية 2030.. تعاون جديد بين «تنمية المشروعات» و«الغرف التجارية»

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وفقا لرؤية مصر 2030.. تعاون جديد بين «تنمية المشروعات» و«الغرف التجارية» وفقا لرؤية 2030.. تعاون جديد بين «تنمية المشروعات» و«الغرف التجارية»

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استقبل المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، الثلاثاء، المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوزارة التجارة والصناعة، والوفد المرافق له لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون في الفترة المقبلة، بما يحقق تنمية الأنشطة المختلفة.

جاء هذا اللقاء بالتنسيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة القاهرة، وجهاز تنمية المشروعات في حضور عن اتحاد الغرف التجارية الدكتور صلاح الكموني رئيس غرفة الغربية، ومحمد إمبابي رئيس غرفة الجيزة، والدكتور حاتم زكي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، وعن الغرفة التجارية للقاهرة أحمد الوسيمي نائب أول رئيس الغرفة، وسامح زكي نائب ثانى رئيس الغرفة.

وقال «العربي» في بيان صحفي، الثلاثاء، إن اللقاء تناول مناقشة الإطار العام للتعاون في الفترة المقبلة، وبحث سبل مساندة منتسبي الغرف التجارية في القطاعات المختلفة لدعم بلدنا القومي، مشيرًا إلى أنه يتم بحث تنظيم سلسلة لقاءات وندوات مشتركة بين الغرف والجهاز، وفتح لغة حوار مع المجتمع التجاري من أجل تنمية الأنشطة المختلفة طبقًا للخطة التنموية العامة للدولة ورؤية 2030.

وقال «شاش» إن اللقاء بهدف بحث سبل تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي معظمها بالغرف التجارية، وهي القاعدة العريضة للاقتصاد القومي حيث نهتم بها بشكل خاص، في ظل إتاحة القانون لمميزات نتمنى أن يستفيد منها منتسبو الغرف التجارية، ونركز على المعاملة الضريبية المبسطة، حيث إن هناك مشروعات كثيرة بدأت تهتم بالاستفادة من الضريبة القطعية، ولذلك نتطلع إلى تعاون جديد لتوعية منتسبي الغرف بخدمات الجهاز المختلفة، وتوضيحها من خلال اللقاءات المُنتظر تنظيمها بالتعاون بين الجانبين.

وأشار إلى أنه سيتم عرض توقيع بروتوكول بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوزارة والغرف التجارية على وزيرة التجارة والصناعة لفتح آفاق تعاون جديد في المرحلة القادمة.

المصرى اليوم

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