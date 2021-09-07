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100 ألف مستخدم لتطبيق "مدينتي" بأمانة الشرقية

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100 ألف مستخدم لتطبيق "مدينتي" بأمانة الشرقية 100 ألف مستخدم لتطبيق "مدينتي" بأمانة الشرقية
ضمن 11 تطبيقاً لإتاحة عديد من الخدمات للمستفيدين

100 ألف مستخدم لتطبيق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تسجيل 100 ألف مستخدم في تطبيق "مدينتي" الذي أطلقته الأمانة، ممثّلة في الإدارة العامّة لنظم المعلومات الجغرافيّة، ضمن 11 تطبيقاً، بهدف إتاحة عديد من الخدمات الإلكترونيّة للمستفيدين.

وأوضحت الأمانة أنّ الخدمات الإلكترونيّة التي تتضمّنها التطبيقات تشمل خدمة الفرز الإلكترونيّة، تحديث الصكوك، إصدار الكروكي المساحي، ترخيص المشاريع الخدميّة، اعتماد المخطّطات، شراء الزوائد التنظيميّة، طباعة لوحات وخرائط رقميّة، طلب بيانات المكان، الاستعلام عن موقع تنمية عمراني، إضافة إلى تطبيق اعتماد للمكاتب الهندسيّة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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