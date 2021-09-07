أخبار عاجلة

طقس حار بشمال سيناء -
اتصال بالأقمار وتصوير سينما.. مزايا بالجملة في تسريبات "آيفون 13" المرتقب -
صمغ عربي وثروة سمكية.. السودان يطرح 124 مشروعاً استثمارياً على السعودية -
"أمانة الرياض": أجرينا عديداً من التحسينات الحضرية في طريق التخصصي -
النفط يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع.. "برنت" فوق الـ73 دولارًا -
كوريا الشمالية تختبر صاروخ "كروز" والبنتاغون: تهديد كبير لجيرانها -
"تعليم الرياض" يحث الطلاب والطالبات على المشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م" -
ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 224 وفاة بالمكسيك و67 حالة بباكستان -
في يوم واحد.. البرازيل تسجّل 10615 إصابة جديدة بكورونا و293 وفاة -
"التجارة" تسمح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين والتغطيات الميدانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لكامل الوزير: «لازم نعوض الناس كويس عشان ميناء الماكس يكون مؤمن تمامًا»

Print
السيسي لكامل الوزير: «لازم نعوض الناس كويس عشان ميناء الماكس يكون مؤمن تمامًا» لكامل الوزير: «لازم نعوض الناس كويس عشان ميناء الماكس يكون مؤمن تمامًا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح ، على ضرورة تعويض أهالى مساكن ميناء الماكس بشكل جيد ضمن خطة الدولة لتطوير هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال عرض كامل الوزير، وزير النقل، عن أعمال التطوير في محيط المنطقة، الثلاثاء، حين قال الوزير: «ده سكن أهالي جنوب طريق الماكس يا فندم وكل ده هيتشال وهنستغل كل ده، وننشئ الرصيف»، حيث قاطعه الرئيس السيسي قائلاً: «إيه اللي هيتشال؟»، ليرد وزير النقل: «هنعدل الفنار والمساكن دي»، فرد السيسي مجددًا: «لما اتكلمنا في الموضوع ده، قولنا لازم نعوض الناس كويس علشان الميناء لازم الظهير الخلفي ليه يكون ظهير مؤمن تمامًا».

جاء ذلك خلال احتفالية في محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة تطوير ميناء الإسكندرية البحري، كما اطلع السيسي على تطوير المحطة اللوجيستية والأرصفة البحرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لإدارة وصيانة أحياء ومرافق العاصمة الإدارية

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لإدارة وصيانة أحياء ومرافق العاصمة الإدارية

وزير البترول: تكليفات من الرئيس السيسي بتوصيل الغاز إلى لبنان في أسرع وقت

وزير البترول: تكليفات من الرئيس السيسي بتوصيل الغاز إلى لبنان في أسرع وقت

رئيس الهيئة الإنجيلية يشيد بإعلان الرئيس السيسي «2022» عاما للمجتمع المدني

رئيس الهيئة الإنجيلية يشيد بإعلان الرئيس السيسي «2022» عاما للمجتمع المدني

العسومي يشيد بإطلاق السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

العسومي يشيد بإطلاق السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان