★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تعويض أهالى مساكن ميناء الماكس بشكل جيد ضمن خطة الدولة لتطوير هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال عرض كامل الوزير، وزير النقل، عن أعمال التطوير في محيط المنطقة، الثلاثاء، حين قال الوزير: «ده سكن أهالي جنوب طريق الماكس يا فندم وكل ده هيتشال وهنستغل كل ده، وننشئ الرصيف»، حيث قاطعه الرئيس السيسي قائلاً: «إيه اللي هيتشال؟»، ليرد وزير النقل: «هنعدل الفنار والمساكن دي»، فرد السيسي مجددًا: «لما اتكلمنا في الموضوع ده، قولنا لازم نعوض الناس كويس علشان الميناء لازم الظهير الخلفي ليه يكون ظهير مؤمن تمامًا».

جاء ذلك خلال احتفالية في محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة تطوير ميناء الإسكندرية البحري، كما اطلع السيسي على تطوير المحطة اللوجيستية والأرصفة البحرية.