بعد "مرقوق أم كوجي".. سفير اليابان يأكل المفطح بالـ 5.. والنصيحة من محافظ

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إتقانه للعربية وعشقه للأطعمة السعودية جعلاه محط متابعة واسعة هو وزوجته

نشر السفير الياباني بالمملكة فوميو ايواي؛ فيديو على حسابه الرسمي بـ"تويتر" تحت عنوان "جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء واستعنت بنصائح محافظ شقراء حتى أجيد تناول الطعام بالخمس".

وقال "ايواي": "قمت اليوم بزيارة إلى محافظة شقراء بمنطقة الرياض وتشرّفت بالتعرُّف على محافظ شقراء عادل البواردي؛ وخلال اللقاء تم استعراض ما تتميز به محافظة شقراء في إطار التنمية المستدامة".

وتابع في تغريدة أخرى: "تشرّفت بلقاء رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف بالمدينة الجامعية".

يُذكر أنه وفي وقت سابق حظيت تغريدة للسفير الياباني بالرياض، فوميو إيواي؛ بتفاعل كبير؛ بعدما كشف السفير أنه بدأ رياضة المشي لتجنب زيادة الوزن، فتفاعل معه المغرّدون بنصائح عدة قابلها السفير بتقديم الشكر لهم.

وكان قد قال السفير الياباني عبر حسابه في "تويتر": "بدأت رياضة المشي صباحاً اعتباراً من اليوم لتجنب زيادة مزيد من الوزن. لقد ازداد وزني بشكل ملحوظ وقمت بتوسيع كل بناطيلي منذ قدومي إلى الرياض في فبراير، وهذا بفضل كرم الضيافة من قِبل أصدقائي السعوديين الذين أشكرهم دائماً على ذلك".

ويحظى السفير الياباني وزوجته "أم كوجي" بمتابعة واسعة على "تويتر" فهو يتقن العربية بطلاقة ومن عشاق الأطعمة السعودية التراثية، حيث إنه غرّد -قبل أيام- بصورة لزوجته في المطبخ معلقاً عليها: "أم كوجي تعلمت كيف تعمل المرقوق.. أتطلع إلى تناول المرقوق الذي طبخته بنفسها يوماً ما في المستقبل القريب، إن شاء الله".