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انتظام امتحانات الدور الثانى بالثانوية الأزهرية وسط اجراءات احترازية

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انتظام امتحانات الدور الثانى بالثانوية الأزهرية وسط اجراءات احترازية انتظام امتحانات الدور الثانى بالثانوية الأزهرية وسط اجراءات احترازية

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انتظمت اليوم الثلاثاء امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية بشمال سيناء في هدوء وبدون شكوى، وذلك وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة .

وأكد محسن أبوالقاسم رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية على متابعة اللجان والاطمئنان على حسن سير الامتحانات وعدم وجود شكاوى، حيث يؤدى الامتحانات 289 طالبا وطالبة ( 209 طلاب بالقسم الأدبى، و80 طالبا وطالبة بالقسم العلمى )، ويؤدى طلاب القسم العلمى الامتحانات في مادتى اللغة الأجنبية لمدة 3 ساعات والصرف لمدة ساعتين، بينما يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان في مادتى: النحو لمدة ساعتين والبلاغة لمدة ساعتين أخرتين .

وأشار «أبوالقاسم»الى انتظام العمل داخل اللجان والالتزام الكامل من جميع العاملين باللجان، وأن غرفة العمليات في مقر المنطقة بالعريش لم تتلق أية بلاغات أو اخطارات بأية شكاوى.. كما لم يتم تسجل أية إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والملاحظين .

وقال محمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب أن هناك عدة مراكز لتوزيع الأسئلة، وأنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة يومية قبل وبعد كل امتحان.. حيث تعقد الامتحانات على مدار فترتين يوميا، وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجارى .

يذكر أن اللجان موزعة على العريش والشيخ زويد وبئر العبدووسط سيناء .

المصرى اليوم

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