في 6 شهور فقط.. «فوربس»: البشر استهلكوا 740 مليار ساعة على «السوشيال ميديا»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر تقرير جديد صادر عن شركة App Annie، المعنية بجمع وتحليل بيانات سوق التطبيقات، أن تطبيقات الفيديو والبث المباشر تعيش طفرة متنامية في سوق وسائل التواصل الاجتماعي، إذ حمّل المستخدمون تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي 74 مليار مرة حول العالم في السنوات العشر الماضية، بما في ذلك نحو 4.7 مليار عملية تحميل في النصف الأول من العام 2021، وفقا لمجلة فوربس.

وسجّل الإنفاق عبر جميع تطبيقات الهواتف رقمًا قياسيًا وصل إلى 34 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021، وارتفع الإنفاق العالمي على التطبيقات بمقدار 2 مليار دولار بالمقارنة مع الربع السابق، وبمقدار 7 مليارات دولار بالمقارنة مع العام السابق، على الرغم من بقاء معدل تحميلات التطبيقات مستقرًا نسبيًا خلال تلك الفترة.

وتمّ استهلاك 44% من وقت استخدام شاشة الهواتف المحمولة، أي نصف هذا الوقت تقريبًا، خلال النصف الأول من العام 2021 – أي ما يوازي 740 مليار ساعة على مستوى العالم- في استخدام التطبيقات الاجتماعية، وهذا المعدل يُعدّ انخفاضًا طفيفًا بالمقارنة مع حوالي 770 مليار ساعة تم قضاؤها على التطبيقات في نصفي العام 2020، إلّا أنّه يفوق بكثير مستويات ما قبل الجائحة التي بلغت بصورة عامة حوالي 600 مليار ساعة.

بالاضافة إلى أن منصات الفيديو والبث المباشر تستحوذ بشكل متزايد على حصص كبيرة من الوقت والمال الذين يتم إنفاقهما في التطبيقات الاجتماعية، وقد كبرت هذه الحصص أكثر فأكثر في السنوات الأربع الماضية، وبلغ مجموع الساعات المستهلكة على تطبيقات البث المباشر مثل Twitch وBigo Live حوالي 548 مليار ساعة في العام 2021.

وأشار التقرير إلى أن تطبيقات مثل TikTok وTwitchو Bigo Live في قائمة أفضل 10 تطبيقات تستحوذ على إنفاق المستهلكين يؤكّد هذا الاتجاه، كما أنّ الولايات المتحدة وحدها أنفقت نحو مليار دولار على التطبيقات الاجتماعية في النصف الأول من العام 2021، متجاوزة اليابان التي كانت الرائدة في هذا الميدان.

وتقدر شركة App Annie أن المستهلكين سينفقون 17.2 مليار دولار من خلال التطبيقات الاجتماعية سنويًا بحلول العام 2025، ويشكل ذلك نموًا بمعدل 30% تقريباً كل عام، ومن المتوقع أن يصل المبلغ المنفق هذا العام إلى 6.8 مليار دولار.

وارتفعت شعبية تطبيقات البث المباشر والفيديو أثناء جائحة كورونا، وهذا ما شهده اقتصاد التطبيقات ككل. فعلى سبيل المثال، شهد موقع Twitch ارتفاع عدد المستخدمين النشطين شهريًا على مستوى العالم من أكثر من 40 مليون مستخدم في يناير 2019 إلى حوالي 90 مليونًا في الفترة نفسها من العام 2021، ويتفوق كلٌّ من YouTubeو TikTok الآن على أمثال Disney + وNetflix (التي احتلت المرتبة الأولى في العامين 2017-2019) من حيث إنفاق المستهلكين بين التطبيقات الاجتماعية والتواصلية والترفيهية، وهو مؤشر آخر على التحول نحو الاقتصاد الإبداعي وعلى الرغم من هيمنة خدمات البث، إلّا أنّ وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الترفيهية الأقدم تسيطر من حيث الوقت المستغرق، مع احتفاظ اليوتيوب وفيسبوك وواتساب وإنستجرام بالمراكز الأربعة الأولى لسنوات عديدة، بالاستناد كذلك إلى معلومات من النصف الأول من العام 2021.