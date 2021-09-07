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ربيع ياسين عن الأسماء المرشحة لتدريب : «هو أي مدرب فاضي نجيبه»

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ربيع ياسين عن الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب: «هو أي مدرب فاضي نجيبه» ربيع ياسين عن الأسماء المرشحة لتدريب : «هو أي مدرب فاضي نجيبه»

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يرى ربيع ياسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، أنه لا بد من تكوين لجنة تتمتع بخبرات كبيرة، من أجل اختيار مدرب الوطنى، خلفًا لحسام البدري الذي تمت إقالته عقب التعادل مع الجابون، في تصفيات قطر 2022.

وقال ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية: «مدرب المنتخب الوطنى يجب أن يكون على أعلى مستوى، مؤكدًا أن المدرب الأجنبي هو الأفضل للفراعنة».

وأضاف: «يجب أن يكون المدرب الأجنبي صاحب اسم كبير وشخصية قوية في التدريب»، مشيرًا:«سبب نجاح الأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة هو المدرب الأجنبي فما المانع ان يكون المدرب أجنبي الجنسية».

وأشار: «المدرب المصري سوف يتعرض لهجوم كبير من قبل الجماهير، لذا من الأفضل التعاقد مع مدرب أجنبي»

وعن الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب، قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله هو أي مدرب فاضى نجيبه يدرب المنتخب»، مضيفًا: «لا بد من دراسة بعض الملفات الشخصية لبعض المدربين ومعرفة نسبة النجاح خلال الفترة الماضية لقيادة منتخب ».

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