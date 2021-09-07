عاجل | الشرقية والرياض الأولى في الإدانة بالأخطاء الطبية

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تصدرت المنطقة الشرقية قرارات الإدانة بالأخطاء الطبية بـ 30 قرارا، تلتها منطقة الرياض بـ26 قرار إدانة.

وكشفت وزارة الصحة أن مجموع القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية، الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية، تبعا للإدانة من عدمها بلغ نحو 771 قرارا في 2020.

قرارات الإدانة

189 قرار إدانة ؛ بينهم:

30 الشرقية

26 الرياض

16 عسير

16 الجوف

14 العاصمة المقدسة

10 جازان

9 القصيم

8 الباحة

6 المدينة المنورة

7 تبوك

7 حائل

3 نجران

قرارات عدم الإدانة

326 قرار عدم إدانة؛ بينهم:

52 الرياض

34 الشرقية

22 المدينة المنورة

21 عسير

18 الباحة

18 الجوف

16 العاصمة المقدسة

16 تبوك

15 القصيم

8 جازان

4 حائل

2 نجران

مجموع القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية

771 قرار ؛ بينهم:

77 الشرقية

71 حائل

65 جازان

63 نجران

63 الجوف

61 العاصمة المقدسة

59 الرياض

59 عسير

46 القصيم

39 الباحة

37 تبوك

27 المدينة المنورة