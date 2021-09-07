أخبار عاجلة

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
الثقافة والأزمة الاقتصادية والزيادة السكانية والإرهاب أبرز التحديات الرئيسية -
عدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام المواطنة وسيادة القانون أهم المبادئ -
خارطـة طريـق وطنيـة طموحة وأداة مهمة لتطويـر الحقوق والحريات الأساسية -
تتضمن أول وثيقة متكاملـة للحقوق والحريات فـى مصـر «المصرى اليوم» تنشر أبرز ملامح «استراتيجية حقوق الإنسان» -
كوريا الشمالية تختبر صاروخ "كروز" والبنتاغون: تهديد كبير لجيرانها -
"تعليم الرياض" يحث الطلاب والطالبات على المشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م" -
ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 224 وفاة بالمكسيك و67 حالة بباكستان -
في يوم واحد.. البرازيل تسجّل 10615 إصابة جديدة بكورونا و293 وفاة -
"التجارة" تسمح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين والتغطيات الميدانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

خالد يوسف يعلن تعاونه مع «المتحدة»: «متمسك بانحيازي للقضايا القومية الكبرى» ()

Print
خالد يوسف يعلن تعاونه مع «المتحدة»: «متمسك بانحيازي للقضايا القومية الكبرى» (فيديو) خالد يوسف يعلن تعاونه مع «المتحدة»: «متمسك بانحيازي للقضايا القومية الكبرى» ()

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف المخرج خالد يوسف تفاصيل ومعلومات عن الأعمال الفنية والدرامية التي يقوم بالتحضير لها حاليا، مشيراً إلى أن أول أعماله فيلم «أهلا بكم في باريس»، عن أوضاع الجالية العربية في باريس.

وأعلن يوسف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامجه الحكاية، الذي يئاع عبر قناة «mbc »، عن عمل كبير يتعاون خلاله مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتابع: «هتعاون مع الشركة المتحدة في فيلم ومسلسل، حاجة ضخمة جدا، في حاجة تاريخية وهتكون مسلسل، والفيلم عن بطولة من بطولاتنا عن حرب أكتوبر».

وأكمل خالد يوسف: «هرجع أشتغل فن وأعبر عن أفكاري، وما زلت على مبادئي وأنا منحاز للقضايا القومية الكبرى».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تتضمن أول وثيقة متكاملـة للحقوق والحريات فـى مصـر «المصرى اليوم» تنشر أبرز ملامح «استراتيجية حقوق الإنسان»

تتضمن أول وثيقة متكاملـة للحقوق والحريات فـى مصـر «المصرى اليوم» تنشر أبرز ملامح «استراتيجية حقوق الإنسان»

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات