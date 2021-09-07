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كشف المخرج خالد يوسف تفاصيل ومعلومات عن الأعمال الفنية والدرامية التي يقوم بالتحضير لها حاليا، مشيراً إلى أن أول أعماله فيلم «أهلا بكم في باريس»، عن أوضاع الجالية العربية في باريس.

وأعلن يوسف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامجه الحكاية، الذي يئاع عبر قناة «mbc مصر»، عن عمل كبير يتعاون خلاله مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتابع: «هتعاون مع الشركة المتحدة في فيلم ومسلسل، حاجة ضخمة جدا، في حاجة تاريخية وهتكون مسلسل، والفيلم عن بطولة من بطولاتنا عن حرب أكتوبر».

وأكمل خالد يوسف: «هرجع أشتغل فن وأعبر عن أفكاري، وما زلت على مبادئي وأنا منحاز للقضايا القومية الكبرى».