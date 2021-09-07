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لاقتراحات اماكن الخروج

في أول ظهور إعلامي له بعد العودة إلى مصر، قال المخرج خالد يوسف إن «الغربة صعبة جدا، وتجربة العيش خارج وطنك إحساس صعب، لكني لم أشعر بالغربة بمعناها التقليدي».

وأضاف «يوسف» خلال حواره في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب الذي يعرض عبر فضائية MBC مصر: «قرار العودة إلى مصر لم يحكمه غير إحساسي، وحسيت إني عاوز أرجع».

وفي موضع آخر، قال المخرج خالد يوسف إنه سافر إلى الخارج من أجل الزيارة وتعرض إلى الافتراء، مضيفا: «تعرضت لحملة فوق احتمالي واحتمال أسرتي، وابتعدت لأتجنب كل ذلك».

وتابع خالد يوسف قائلًا: «طلعت من سفري إلى الخارج بفيلم تقيل مش عادي وهعمله، وما ضيعتش وقت، وعيشت كويس جدا، وكان حظي جيد لأن تلك الفترة كانت كورونا على أشدها».