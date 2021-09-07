تفاصيل تحرير 80 مدمنًا من فيلا بـ«6 أكتوبر».. والتحقيقات تكشف مفاجأة في طريقة العلاج

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كشفت تحريات مباحث الجيزة تفاصيل احتجاز 80 شخصا من مدمني المواد المخدرة، كانوا مكبلين داخل فيلا بمنطقة أكتوبر، وقالت إن المحتجزين من مدمني المخدرات ويتعرضون بالضرب بالعصي من القائمين على المركز لإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة بهدف السيطرة عليهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير المحتجزين والقبض على القائمين على إدارة المركز لعلاج الإدمان الذي تبين أنه يعمل بدون ترخيص، وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكانت معلومات وردت لمباحث رعاية الأحدات في الجيزة، أكدتها التحريات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بقيام أحد الأشخاص تبين أنه مسجل خطر مقيم بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة، وقام باستئجار فيلا بمنطقة أول أكتوبر في الجيزة، وتم إدارتها كمركز طبي لعلاج الشباب من الإدمان دون الحصول على ترخيص.

وقالت التحريات إن المتهم احتجز عددا كبيرا من مدمني المواد المخدرة داخل الفيلا، وقام بصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة الطبيب مقابل حصوله على عائد مادي كبير، انتقلت قوة أمنية استهداف الفيلا وضبط القائمين على إدارتها، وتبين أنهم 5 أشخاص.

وأشارت التحريات أن بعض المحتجزين من النزلاء داخل الفيلا أقروا باحتجازهم عن طريق أسرهم بالإكراه لتقديم العلاج لهم من المواد المخدرة، وأنه تم التعدي عليهم بالضرب وتكبيل أيديهم وأرجلهم بالحبال من قِبل القائمين على إدارة المكان.

وبتفتيش المركز تم ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية ممنوع تداولها دون استشارة طبية، وكذلك العثور على عدد من عينات تحاليل المخدرات، وكمية كبيرة من السرنجات الطبية مجهولة المصدر، بالاضافة إلى 6 سجلات لسجيل بيانات وأحوال النزلاء من المدمنين بالمصحة، ومجموعة من العصى والحبال المستخدمة في التعدي على النزلاء.

وأشارت التحريات إلى وجود مخالفات داخل لمنشأة تمثلت في إدارتها دون استشارة طبيب لعلاج الإدمان، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص، مع صرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية، مع عدم وجود تجهيزات طبية للمحافظة على السلامة الصحية للنزلاء.

حفلات تعذيب في مركز ادمان في المقطم - صورة أرشيفية

بمواجهة المتهمين بالتحريات اعترفوا بإدارة مركز إدمان دون ترخيص مقابل حصولهم على مبالغ مالية شهرية من كل فرد، كما أكدوا أن الحبال والعصى المضبوطة يتم استخدامها في تكبيل النزلاء للسيطرة عليهم لإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.