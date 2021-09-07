أخبار عاجلة

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
الثقافة والأزمة الاقتصادية والزيادة السكانية والإرهاب أبرز التحديات الرئيسية -
عدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام المواطنة وسيادة القانون أهم المبادئ -
خارطـة طريـق وطنيـة طموحة وأداة مهمة لتطويـر الحقوق والحريات الأساسية -
تتضمن أول وثيقة متكاملـة للحقوق والحريات فـى مصـر «المصرى اليوم» تنشر أبرز ملامح «استراتيجية حقوق الإنسان» -
كوريا الشمالية تختبر صاروخ "كروز" والبنتاغون: تهديد كبير لجيرانها -
"تعليم الرياض" يحث الطلاب والطالبات على المشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م" -
ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 224 وفاة بالمكسيك و67 حالة بباكستان -
في يوم واحد.. البرازيل تسجّل 10615 إصابة جديدة بكورونا و293 وفاة -
"التجارة" تسمح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين والتغطيات الميدانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

حسن شاكوش لـ«الموسيقيين»: «أنا آسف وهشتغل حتى لو هشيل طوب»

Print
حسن شاكوش لـ«الموسيقيين»: «أنا آسف وهشتغل حتى لو هشيل طوب» حسن شاكوش لـ«الموسيقيين»: «أنا آسف وهشتغل حتى لو هشيل طوب»

لاقتراحات اماكن الخروج

وجه مطرب المهرجانات حسن شاكوش رسالة إلى محبيه وجمهوره فقط، أكد فيها تلاشي خلافه مع المطرب الشعبي رضا البحراوي.

وقال حسن شاكوش في عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»: «لم اقصد إهانة الموسيقيين أو العازفين أو الطبالين، وفرقتي تضم قامات كبيرة في العزف والطلبة أكبر مني سنا وأكد لهم كل تقدير نظرا لفرق السن بيننا، واي مطرب ليس له قيمة بدون الفرقة الموسيقية، الفرقة 80% من نجاح المطرب وهي الستارة التي تنجحه».

وأضاف: «عملت مع عدد كبير من الموسيقيين وأتعامل معهم بتواضع بعيد عن التناكة والفخامة على الإطلاق، عمري ما أغلط في أي عازف أو طبال».

وأوضح: «هذا الخطأ هو الأول لي في حياتي، تم التجاوز في حقي أنا ووالدتي، والأزمة تم تجاوزها وأنا ورضا وفرقته حبايب وإخوات، عمري ما تطاولت على أي شخص من الفرق الموسيقية ولهم مني كل احترام وتقدير».

وشدد شاكوش: «أنا لست شخص تنك، وأحافظ على رزقي، خوفا من ربنا، الموت أسرع من رمشة العين، أمي وأبي أغلى ناس في حياتي بعد ربنا، وأنا وحياة أمي لم أقصد الإهانة بأي عازف أو موسيقى، وقلت إذا كان الأب غير مسيطر في منزله يكون بلا حاكم لأولاده، وهو ما قصدته من مقولة إن إذا كان رب البيت طبال بنته تطلع رقاصة، أنا آسف، المقولة غير مقصودة».

وختم قائلًا: «راضي بحكم ربنا وقرارات نقابة المهن الموسيقية، آسف حقكم عليا متزعلوش، الكلام موجه لكل الموسيقيين والفرق المصرية، وكل تأخيرة وفيها خيرة، أغني على الفراشة علشان مقعدتش في البيت وهشتغل حتى لو هشيل طوب».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

قناة الأهلي: هدف «أفشة» سبب معاناة بندق والزملكاوية .. فيديو

قناة الأهلي: هدف «أفشة» سبب معاناة بندق والزملكاوية .. فيديو

«موافقة بـ100 مليون دولار» .. أول تعليق من شيرين رضا على جدل مهرها من عمرو دياب (فيديو)

«موافقة بـ100 مليون دولار» .. أول تعليق من شيرين رضا على جدل مهرها من عمرو دياب (فيديو)