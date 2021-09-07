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محمد صلاح: لم أتمنى إطاحة حسام البدري بهذه السرعة.. وهذه نصيحتي للجبلاية

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محمد صلاح: لم أتمنى إطاحة حسام البدري بهذه السرعة.. وهذه نصيحتي للجبلاية محمد صلاح: لم أتمنى إطاحة حسام البدري بهذه السرعة.. وهذه نصيحتي للجبلاية

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قال محمد صلاح، نجم السابق، إنه يتحفظ على فكرة عودة الأرجنتيني هيكتور ، إلى تدريب الوطني.

وأضاف محمد صلاح، في تصريحات تليفزيونية: «رغم التحفظ على الأداء إلا أن حسام البدري حقق النتائج المطلوبة منه، ولم أكن أتمنى الإطاحة به بهذه السرعة».

وواصل: «حسام البدري أخطأ في مباراة والجابون، ولكنه في النهاية خرج بالمباراة لبر الأمان، وأتمنى أن يتم التعاقد مع مدير فني أجنبي، بالفترة المقبلة».

وبعث محمد صلاح، برسالة هامة إلى اتحاد الكرة، قائلا: «في حال تم التعاقد مع مدرب مصري، يجب منحه الحرية المطلقة لاختيار جهازه المعاون، وعدم إجباره على أسماء معينة لعمل موازنة بين الأهلي والزمالك».

المصرى اليوم

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