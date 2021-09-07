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فرق قصور الثقافة تبهر الجمهور في بورسعيد (صور)

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فرق قصور الثقافة تبهر الجمهور في بورسعيد (صور) فرق قصور الثقافة تبهر الجمهور في بورسعيد (صور)

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ابهرت فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة الجمهور خلال العروض التي اقيمت ضمن فعاليات الاحتفالات باختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية 2021 والمقامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية.

وشهدت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حفلا لفرقتى بورسعيد للفنون الشعبية كبار واطفال والقومية للفنون الشعبية على مسرح المركز الثقافي بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتورة نيفين محمد موسي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية واعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحشد كبير من الجمهور.

وقالت عبدالدايم إن التراث الثقافى المصرى يزخر بعناصر واشكال متفردة تعبر عن مكونات اقدم حضارات التاريخ، واشادت بالمستوى المميز للعروض خاصة فرقة الاطفال التي تعكس جانبا من خطط اعداد اجيال جديدة قادرة على صون الهوية والحفاظ على الموروثات، مؤكدة ان تواصل الاستراتيجية الهادفة إلى استعادة امجاد الفنون الشعبية باعتبارها احد علامات قوى الناعمة.

وكانت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية كبار واطفال قد قدمت مجموعة من فنون الضمة التي تعد احد الوان الابداع البورسعيدى على الحان الاغاني التراثية للمدينة الباسلة وتفاعل معها الجمهور كما قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية عدد من التابلوهات الاستعراضية التي تعبر عن الفلكلور في مختلف المحافظات المصرية منها فتوات قبلى، اغاني البنات، ام الخلول، الحصان، الحجالة، التنورة، البمبوطية وغيرها.

المصرى اليوم

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