محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

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استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة»، وقام المحافظ بتفقد حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام والتى تخدم نحو 120 ألف نسمة تابعين للوحدة المحلية لمدينة السباعية بمركز إدفو والنجوع والقرى والتوابع لها.

ورافقه نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، وإستمع محافظ أسوان لشرح من المختصين بالمشروعات التي شملتها الجولة التفقدية حيث أعطي توجيهاته للمسئولين بالإسراع بمعدلات الأعمال الجارية، مع تنفيذها بجودة عالية سواء من الشركات أو المقاولين، وفي حالة وجود تباطئ أو تقاعس من أي شركة أو مقاول أثناء التنفيذ سيتم إستبعاده على الفور.

وقام المحافظ بتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بالسباعية والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 70 % من بين 6 محطات للرفع ضمن مشروع الصرف الصحى للسباعية والبصيلية الذي سيخدم أهالى المدينتين وتوابعهم، وأيضاً قرى القنان والحواجر التابعة لمركز إدفو بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه تشمل إنشاء محطة المعالجة الرئيسية بطاقة تصل إلى 19 ألف م3/ يومياً حالياً وستصل إلى 27 ألف م3/يومياً مستقبلياً حيث تم إنهاء 80 % منها، بالإضافة إلى شبكات الإنحدار بأطوال 28 كم تم تنفيذ 60 % منها، فضلاً عن تنفيذ 80 % من خط السيب بطول 6500 متر، ثم تفقد أشرف عطية مشروع إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة بالسباعية بتكلفة 18 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من الإنشاءات والتشطيب بالكامل، وجارى تجهيزها بالمعدات الطبية تمهيداً للتشغيل التجريبى من ضمن 112 وحدة صحية و11 مستشفى يجرى الإستعداد لتجهيزهم لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة إجمالية 11،7 مليار جنيه، وعقب ذلك قام عطية مشروع إنشاء مبنى الإدارة الإجتماعية الجديد بالسباعية بتكلفة 3.6 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 75 % وذلك بعد قيام المحافظة بتخصيص قطعة أرض بديلة على مساحة 200 م2 وإنهاء التشابك مع مستشفى السباعية غرب من أجل تقديم الخدمات الإجتماعية المتكاملة لحوالي 35 ألف نسمة، ويتبعها 5 وحدات إجتماعية أخرى، ثم توجه محافظ أسوان لتفقد مشروع إنشاء مستشفى السباعية غرب بتكلفة 230 مليون جنيه على مساحة 11 ألف م2 حيث تصل طاقتها إلى 48 سرير تضم العديد من الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين في تخصصات الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والجراحة العامة وجراحة العظام والفم والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد وأمراض الجلدية والأنف والأذن والحنجرة، بجانب الإستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والعلاج الطبيعى والرمد والتشخيص عن بعد، علاوة على أقسام الغسيل الكلوي بطاقة 20 ماكينة، والمبتسرين بطاقة 12 حضانة، والعناية المركزة، وأيضاً أقسام الأشعة والمعامل .

ووجه المحافظ برفع كفاءة وتطوير ميدان المستشفى الذي يشمل النافورة والطريق الرئيسي، بجانب المنطقة السكنية المحيطة بالميدان.