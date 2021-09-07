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إزالة تعديات على مساحة 1260 مترًا بالصداقة الجديدة وقرية الجعافرة بأسوان

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إزالة تعديات على مساحة 1260 مترًا بالصداقة الجديدة وقرية الجعافرة بأسوان إزالة تعديات على مساحة 1260 مترًا بالصداقة الجديدة وقرية الجعافرة بأسوان

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بحملة مكبرة أسفرت عن إزالة تعديات بحى الصداقة الجديد بإجمالى 500 م2، كما تم المرور على أعمدة الإضاءة وزيادة لمبات الإناره أمام حديقة الصداقة الجديده وذلك تلبية وإستجابة لشكوى المواطنين والأهالى بالمنطقة .

وفى نفس السياق قام قسم الصيانة بالوحدة المحلية بالإنتهاء من أعمال تبطين ودهان البلدورات بطريق السادات بداية من بنزينة الوطنية وحتى إستاد أسوان وذلك بالمشاركة المجتمعية من قبل طلاب مدرسة المواساه الإعدادية .

وعلى جانب أخر قام مسئولو الوحدة المحلية بمركز ومدينة دراو بتنفيذ 7 قرارات إزالة لحالات تعدى على أملاك الدولة بمساحة 760 م2 بقرية الجعافرة .

المصرى اليوم

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