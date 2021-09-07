مشاهدة مباراة تونس وزامبيا بث مباشر في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

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منتخب تونس يلتقى نظيره زامبيا الثلاثاء 7- 9 -2021، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 الصيف المقبل. وينطلق اللقاء بين المنتخب التونسي والزامبي، عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة والخامسة بتوقيت الإمارات.

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مشاهدة مباراة تونس وزامبيا بث مباشر الآن اضغط هنا (2)

تخوض تونس مواجهة صعبة أمام مستضيفتها زامبيا في خضم الصراع على صدارة المجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر بعد الثلاثاء 7- 9 -2021.

واستهل منتخب تونس مشواره في التصفيات بالفوز 3- 0 على غينيا الاستوائية بينما تغلب منتخب زامبيا 2-1 على موريتانيا في الجولة الافتتاحية. ويتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط لكل منهما لكن تونس تتفوق على زامبيا بفارق الأهداف وسيسعى كل منهما للفوز والانفراد بصدارة المجموعة لدعم فرصه في التأهل للنهائيات التي ستقام العام المقبل.

وقال منذر الكبير مدرب تونس «منتخب زامبيا فريق محترم يلعب بأسلوب جماعي ويضم لاعبين مهاريين لذلك تنتظرنا مباراة صعبة وقوية». وأضاف «يجب أن نقاتل بشراسة ونلعب بالتزام وانضباط خططي. فريقنا يجيد التعامل خارج أرضه».

وتابع مدرب تونس «سنسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعنا في الصدارة». وتأمل تونس في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها بعد أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018.