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أكدت الفنانة ميرفت أمين أن حالتها الصحية جيدة جدا، بعد نشوب حريق في العقار الذي تقيم فيه بمنطقة المهندسين.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج «آخر النهار» على قناة النهار، قالت ميرفت أمين: «أنا بخير الحمد لله، هما تخيلوا إن الحريقة عندي أنا في البيت. أنا في الدور الرابع وهي كانت في السادس، بس كانت فظيعة. الدخان وعربيات المطافي، كان في ييجي 7 عربيات مطافي تحت و3 إسعاف، وكان يوم صعب اوى، وطبعا قطعوا الكهربا والغاز».

وردا على سؤال عن سبب الحريق وحالة الشقة الأخرى، قالت: «مش عارفة، بتوع المعمل الجنائي كانوا موجودين بس معرفش. الشقة أعتقد متأجرة، فيها عدد وحاجات كده».

وعن سبب بقائها في شقتها القديمة بالمهندسين قالت: «أنا بحب الونس، بحب أحس الناس حواليا، وطبعا إنت عارف الظروف اللي الواحد مر بيها كانت صعب قوي».