أخبار عاجلة

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
الثقافة والأزمة الاقتصادية والزيادة السكانية والإرهاب أبرز التحديات الرئيسية -
عدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام المواطنة وسيادة القانون أهم المبادئ -
خارطـة طريـق وطنيـة طموحة وأداة مهمة لتطويـر الحقوق والحريات الأساسية -
تتضمن أول وثيقة متكاملـة للحقوق والحريات فـى مصـر «المصرى اليوم» تنشر أبرز ملامح «استراتيجية حقوق الإنسان» -
كوريا الشمالية تختبر صاروخ "كروز" والبنتاغون: تهديد كبير لجيرانها -
"تعليم الرياض" يحث الطلاب والطالبات على المشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م" -
ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 224 وفاة بالمكسيك و67 حالة بباكستان -
في يوم واحد.. البرازيل تسجّل 10615 إصابة جديدة بكورونا و293 وفاة -
"التجارة" تسمح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين والتغطيات الميدانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«يوم فظيع وكان في 7 عربيات مطافي».. ميرفت أمين تكشف كواليس حريق عقارها ()

Print
«يوم فظيع وكان في 7 عربيات مطافي».. ميرفت أمين تكشف كواليس حريق عقارها (فيديو) «يوم فظيع وكان في 7 عربيات مطافي».. ميرفت أمين تكشف كواليس حريق عقارها ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الفنانة ميرفت أمين أن حالتها الصحية جيدة جدا، بعد نشوب حريق في العقار الذي تقيم فيه بمنطقة المهندسين.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج «آخر النهار» على قناة النهار، قالت ميرفت أمين: «أنا بخير الحمد لله، هما تخيلوا إن الحريقة عندي أنا في البيت. أنا في الدور الرابع وهي كانت في السادس، بس كانت فظيعة. الدخان وعربيات المطافي، كان في ييجي 7 عربيات مطافي تحت و3 إسعاف، وكان يوم صعب اوى، وطبعا قطعوا الكهربا والغاز».

وردا على سؤال عن سبب الحريق وحالة الشقة الأخرى، قالت: «مش عارفة، بتوع المعمل الجنائي كانوا موجودين بس معرفش. الشقة أعتقد متأجرة، فيها عدد وحاجات كده».

وعن سبب بقائها في شقتها القديمة بالمهندسين قالت: «أنا بحب الونس، بحب أحس الناس حواليا، وطبعا إنت عارف الظروف اللي الواحد مر بيها كانت صعب قوي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

قناة الأهلي: هدف «أفشة» سبب معاناة بندق والزملكاوية .. فيديو

قناة الأهلي: هدف «أفشة» سبب معاناة بندق والزملكاوية .. فيديو

«موافقة بـ100 مليون دولار» .. أول تعليق من شيرين رضا على جدل مهرها من عمرو دياب (فيديو)

«موافقة بـ100 مليون دولار» .. أول تعليق من شيرين رضا على جدل مهرها من عمرو دياب (فيديو)