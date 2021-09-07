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الأربعاء.. أفلام بدرخان وبشارة والغنيمى بمركز الثقافة السينمائية

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الأربعاء.. أفلام بدرخان وبشارة والغنيمى بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء.. أفلام بدرخان وبشارة والغنيمى بمركز الثقافة السينمائية

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يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز «أمسية سينمائية» يوم الأربعاء الموافق ٨ سبتمبر الساعة ٧ مساءاً.

وأكد السيناريست والناقد «مجدى الشحرى» مدير عام مركز الثقافة السينمائية أنه في إطار خطة عروض المركز نقدم برنامج كلاسيكيات من السينما التسجيلية وتتضمن عرض ثلاثة أفلام هي شاطئ النخيل للمخرج على بدرخان وطبيب في الارياف للمخرج خيرى بشارة وفيلم رحلة العائلة المقدسة للمخرجة سميحة الغنيمى.

الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور العروض مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لڤيروس كورونا حرصا على سلامة الجمهور والعاملين.

المصرى اليوم

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