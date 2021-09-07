تحرير 63 محضرًا متنوعًا في حملة على أسواق دسوق

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قاد المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة مكبرة لمراقبة السلع والمعروضات ومتابعة الإجراءات الإحترازية ومراقبة الأسعار والمرور على المحلات ومحطات الوقود، وذلك بحضور نواب رئيس المركز والمدينة بالتنسيق مع الجهات المعينة ومدير إدارة تموين بندر دسوق ورئيس الرقابه التموينية بالإدارة ومفتشى التموين بالإدارة من مأمورى الضبط القضائي وانضمام جهاز حمايه المستهلك والطب البيطرى والإدارة الصحية والبيئة والإشغالات والغلق الادارى.

وتم مفاجئة المحلات والسوبر ماركت والمطاعم والكافيهات والمقاهى والجزارة والمصانع ومحلات التجارية والأسماك المملحة والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة ومحطات الوقود بنطاق مركز ومدينة دسوق وذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 63 محضر متنوع بمركز ومدينة دسوق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.