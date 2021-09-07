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بث مباشر الآن مباراة ليبيا (0) ضد انجولا (0) في مجموعة 7- 9 - 2021 (لحظة بلحظة)

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بث مباشر الآن مباراة ليبيا (0) ضد انجولا (0) في مجموعة مصر 7- 9 - 2021 (لحظة بلحظة) بث مباشر الآن مباراة ليبيا (0) ضد انجولا (0) في مجموعة 7- 9 - 2021 (لحظة بلحظة)

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منتخب أنجولا يخوض مباراة هامة أمام نظيره ليبيا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة المتواجد بها الوطني المصري. وينطلق اللقاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة ليبيا وأنجولا الثلاثاء بث مباشر اضغط هنا

ويأمل فرسان المتوسط في تحقيق الفوز، لمواصلة تصدر المجموعة. ووفرت الليبية الطائرة الرئاسية الخاصة لبعثة المنتخب، لتقلهم مباشرة إلى أنجولا، وذلك لتأمين كل سبل الراحة، من أجل الخروج بنتيجة مشرفة.

وخاض لاعبو المنتخب الليبي صباح اليوم الجمعة، حصة تدريبية أخيرة على أرضية ملعب طرابلس، قبل سفرهم لأنجولا.

وشارك كل اللاعبين في التدريبات، باستثناء المعتصم المصراتي لاعب سبورتنج براجا، الذي تعرض لإصابة على مستوى الحوض، بحسب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وكان المنتخب الليبي قد استهل مشاركته في تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال بتحقيق فوز ثمين على الجابون (2-1) الأربعاء الماضي، على أرضية ملعب شهداء بنينا.

من جهته، قال فيصل البدري، صانع ألعاب فرسان المتوسط، إن المعنويات عالية، وعازمون على تحقيق نتيجة طيبة أمام أنجولا.

وأضاف: «الحمد لله نجحنا في الظفر بثلاث نقاط أمام منتخب إفريقي قوي في الجولة الأولى». وتابع: «البداية كانت جيدة في الجولة الأولى ونجحنا في رسم الفرحة والبهجة لجماهيرنا، بعد فترة غياب الانتصارات».

وأردف: «النتيجة ستكون حافزا لنا لمواصلة المشوار بشكل جيد، وعلينا أن ننسى مباراة الجابون ونبدأ التفكير والتركيز لمواجهة أنجولا». وختم: «المباراة لن تكون سهلة، خاصة أن أنجولا تسعى لتعويض خسارتها أمام ، لكننا نؤمن بحظوظنا».

المصرى اليوم

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