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مباراة وعمان بث مباشر الآن 7 - 9 -2021 بدون تقطيع (لحظة بلحظة)

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مباراة السعودية وعمان بث مباشر الآن 7 - 9 -2021 بدون تقطيع (لحظة بلحظة) مباراة وعمان بث مباشر الآن 7 - 9 -2021 بدون تقطيع (لحظة بلحظة)

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منتخب عمان يواجه نظيره منتخب الثلاثاء 7 – 9 -2021، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة قطر 2022 الصيف المقبل. وينطلق اللقاء عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت الإمارات.

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ويسعى السعودي لمواصلة انطلاقته القوية، عندما يحل ضيفا على نظيره العماني، في مجمع السلطان قابوس بالعاصمة مسقط، الثلاثاء، ضمن المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022.

وكان المنتخب السعودي قد بدأ مشواره بالفوز على فيتنام (3-1)، بينما حقق المنتخب العماني مفاجأة من العيار الثقيل، عندما عاد من اليابان بفوز تاريخي (1-0).

ويملك المنتخب السعودي تاريخا مبهرا أمام عمان، حيث سبق أن تواجها في 20 مباراة على مختلف الأصعدة، تمكن خلالها الأخضر من الانتصار 14 مرة، بينما فاز المنتخب العماني في 4 مناسبات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

وحملت مباراة المنتخبين، في تصفيات كأس أمم آسيا 1984، النتيجة الأكبر في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما، حيث حقق المنتخب السعودي الفوز (6-0).

لكن المنتخب العماني تطور بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، ولم يذق طعم الخسارة أمام شقيقه السعودي، سوى في مباراة واحدة من آخر 7، محققا الفوز في 4 منها، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

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