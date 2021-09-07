مشاهدة مباراة الإمارات (0) ضد سوريا (0) بث مباشر الآن 7- 9 - 2021 (لحظة بلحظة)

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منتخب سوريا الشقيق يخوض مباراة هامة ومرتقبة أمام المنتخب الإماراتي الشقيق الثلاثاء 7 – 9 -2021، عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم قطر 2022. يقام اللقاء الهام والمرتقب بين المنتخبين على أرض ملعب استاد الملك عبدالله الثاني.

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ويلتقي ضمن المجموعة نفسها، كوريا الجنوبية مع لبنان، على ستاد كأس العالم في سوون، والعراق مع إيران، على ستاد خليفة الدولي بالدوحة. وتتصدر إيران، ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة للعراق والإمارات وإيران وكوريا الجنوبية، في حين لا زال رصيد سوريا خالياً من النقاط.

ويتوقع أن يعتمد بيرت فان مارفيك، مدرب الإمارات، على ثنائي خط الوسط عبدالله رمضان وخلفان مبارك، اللذين شاركا لفترة قصيرة في المباراة الماضية أمام لبنان بعد تعافيهما من الإصابة.

ويبحث المنتخب الإماراتي، عن فوز يرضي جماهيره الغاضبة من تعادل وأداء الجولة الأولى أمام لبنان، مع علم الجميع بمدى صعوبة المهمة، خاصة بعد خسارة المنافس لجولة الانطلاقة. في حين، شدد نزار محروس مدرب سوريا، على أهمية تحقيق الفوز وتعويض خسارة المباراة الأولى، وأكد جاهزية فريقه للعب، لأن اللاعبين وأفراد الجهاز الفني متشوقون لانطلاق المباراة.

وسبق أن تقابل الفريقين خلال تصفيات كأس العالم 2010، وتعادلا 1-1 في سوريا، قبل أن يفوز المنتخب السوري 3-1 خارج ملعبه. وتقام الجولة الثالثة للمجموعة يوم 7 أكتوبر المقبل، حيث تلتقي العراق مع لبنان، والإمارات مع إيران، وكوريا الجنوبية مع سوريا.

وكانت الجولة الأولى، قد شهدت فوز إيران على سوريا 1-0 في طهران، وتعادل كوريا الجنوبية مع العراق، والإمارات مع لبنان في دبي. تجدر الإشارة إلى أن منتخب سوريا، كان قد تصدر في الدور الثاني، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة. في المقابل، تصدر المنتخب الإماراتي ترتيب المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة من 8 مباريات.