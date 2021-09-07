إقبال كثيف من أهالي شلاتين وحلايب وأبورماد على قافلة جامعة عين شمس (صور)

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واصلت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة، التي ينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، الاثنين، أعمالها لليوم الثاني على التوالي لخدمة أهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وتشمل القافلة عيادات طبية في مختلف التخصصات «الرمد والباطنة والعظام والجلدية والأطفال» وغيرها، والتي يتم بها توقيع الكشف المجاني على الأهالي، بالإضافة إلى صرف العلاج مجانا من خلال صيدلية القافلة، هذا إلى جانب قياس الضغط والسكر والتحاليل المعملية، وشهدت إقبالا كثيفا من أهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبورماد.

وتضم أعمال القافلة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس فتح فصول محو أمية واستخراج شهادات وعمل استكتابات للمتحررين من الأمية.

كما تضم فاعليات القافلة ندوات للتوعية الصحية في مجال صحة المرأة ومخاطر تعاطي المخدرات وطرق الوقاية والعلاج .

وتستمر القافلة حتى 9 سبتمبر الجاري، وتأتي في إطار المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

إقبال كثيف من أهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد على خدمات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة

إقبال كثيف من أهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد على خدمات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة

إقبال كثيف من أهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد على خدمات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة

إقبال كثيف من أهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد على خدمات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة

إقبال كثيف من أهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد على خدمات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة

إقبال كثيف من أهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد على خدمات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة

إقبال كثيف من أهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد على خدمات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة

إقبال كثيف من أهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد على خدمات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة

إقبال كثيف من أهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد على خدمات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة