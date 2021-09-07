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أكد عدلي القيعي مقدم برنامج ملك وكتابة عبر شاشة قناة الأهلي على مدى تأثير استخدام «الإسقاط» في السياق الإعلامي وذلك أثناء حديثه حول أزمة تصريحات الصحفي إبرهيم عيسي عن شعار المارد الأحمر.

وقال القيعي أنه وجد اعتراض من الألماني توسيبل مدرب الأهلي السابق تجاه استفتاء رئاسة الجمهورية خلال ولاية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وهو ما دفع الأول للرد عليه بطريقة غبر مباشرة.

وصرح «توسيبل كان موجود وقت استفتاء رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك وأثناء وجودنا في المعسكر اعترض على وجود دعايا كثيرة رغم عدم وجود مرشحين».

وأضاف «قولت له ده اسلوب من الدعايا والإعلام اللي يهدف إلى تغيير الصورة والمفاهيم الحقيقية واستاذنا هو جوبلز، مما جعله يغضب كثيرًا» مضيفًا «الكلمة فيها اسقاط وهو ما أغضب المدرب».

ويعد راينر توسبيل من أبرز المدرب الألمان في تاريخ الكرة المصرية وسبق له قيادة الأهلي في الفترة من 1998 حتى 2000 كما خاض عدة تجارب أخرى مع الاتحاد السكندري وإنبي والجونة.