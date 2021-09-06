أخبار عاجلة

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
الثقافة والأزمة الاقتصادية والزيادة السكانية والإرهاب أبرز التحديات الرئيسية -
عدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام المواطنة وسيادة القانون أهم المبادئ -
خارطـة طريـق وطنيـة طموحة وأداة مهمة لتطويـر الحقوق والحريات الأساسية -
تتضمن أول وثيقة متكاملـة للحقوق والحريات فـى مصـر «المصرى اليوم» تنشر أبرز ملامح «استراتيجية حقوق الإنسان» -
كوريا الشمالية تختبر صاروخ "كروز" والبنتاغون: تهديد كبير لجيرانها -
"تعليم الرياض" يحث الطلاب والطالبات على المشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م" -
ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 224 وفاة بالمكسيك و67 حالة بباكستان -
في يوم واحد.. البرازيل تسجّل 10615 إصابة جديدة بكورونا و293 وفاة -
"التجارة" تسمح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين والتغطيات الميدانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير المالية يكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على البورصة

Print
وزير المالية يكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على البورصة وزير المالية يكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على البورصة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن جائحة كورونا أثرت على المواد الخام في دول العالم كافة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « تأثرت بجائحة كورونا لكن بمستوى أقل، ومازلنا مسيطرين على التضخم، إضافة إلى تحقيق فائض أولي ومعدل نمو إيجابي»، معلقا «كل ده نعمة من عند ربنا، والجميع يشيد بصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع الأزمات».

وأكد أن الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية يتطلب بذل المزيد من المجهود، لضمان توفير المواد الخام والسلع بالأسواق، مشيرا إلى وجود تنبؤات كثيرة بعودة الاقتصاد المصري إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا.

وأضاف «الدولة لم تتوقف عن تحفيز الاقتصاد، وتمويل مشروعات ضخمة، في ظل أزمة كورونا»، معلقا «دائما البعض يردد عبارة بتمول المشروعات منين وليه، لكن ماذا سيحدث بالنسبة لميلون يحتاجون إلى فرص عمل سنويا، وهو ما توفره المشروعات القومية والقطاع الخاص».

وأكمل «المشروعات التي يتساءل البعض بشأنها تستهدف توفير فرص عمل، وتحقيق معدلات نمو، وتحسين أوضاع المعيشة»، مردفا «المتواجدون بالخارج يشيدون بأداء الاقتصاد المصري، ويتابعون التطورات التي تحدث بمصر».

وأشار إلى أن استقرار الاقتصاد المصري يدفع كبرى الشركات العالمية إلى التواجد بمصر، كونها مدخلا للسوق الإفريقية، وسوق الشرق الأوسط، متوقعا قدوم شركات عالمية للاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة.

وأردف «الشركات العالمية تفضل التواجد لمصر، نظرا لوجود بنية تحتية قوية، إضافة إلى العديد من عناصر الجذب الأخرى»، مضيفا «السنادي والسنة الجاية بلدنا رايحة في مكان تاني مختلف».

وأكد عدم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة قائلا «لم ولن نفرض ضرائب جديدة عليها، الموضوع يتعلق باللائحة الاسترشادية التي تعد تكرار للقانون بشكل مبسط»، مشددا دعم المالية للبورصة وحرصها المستمر على دعمها.

وحول إحالة بعض شركات التجارة الإلكترونية إلى النيابة قال وزير المالية «وجدنا العديد من الشركات الإلكترونية غير المسجلة بمصلحة الضرائب وهو ما يخالف القانون، وضبطنا 4 حالات حتى الآن بشكل مبدئي غير مسجلة ولا تسدد الضريبة»، مؤكدا أن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف.

ولفت إلى أن وزارة المالية تستهدف تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تقترب من تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، بزيادة تتخطى 18% عن العام الماضي.

وأوضح أن امتناع المحلات عن منح فاتورة للعميل جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجن، كونها تدرج تحت حالات التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن المنظومة الإلكترونية ضبطت 1500 حالة تهرب ضريبي بإجمالي تخطى 3 مليارات جنيه.

وأكد أن الاقتصادي غير الرسمي يضعف المؤشرات الاقتصادية.

وحول احتمالية عقد اجتماع بنك التنمية الإسلامي في مصر العام المقبل قال «سيكون حدثا كبيرا، ونستهدف استغلاله في تنفيذ مشروعات اقتصادية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تتضمن أول وثيقة متكاملـة للحقوق والحريات فـى مصـر «المصرى اليوم» تنشر أبرز ملامح «استراتيجية حقوق الإنسان»

تتضمن أول وثيقة متكاملـة للحقوق والحريات فـى مصـر «المصرى اليوم» تنشر أبرز ملامح «استراتيجية حقوق الإنسان»

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا»

مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا»

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)