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أستاذ علم اجتماع: انخفاض الزواج والطلاق بمصر خلال 2021

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أستاذ علم اجتماع: انخفاض الزواج والطلاق بمصر خلال 2021 أستاذ علم اجتماع: انخفاض الزواج والطلاق بمصر خلال 2021

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قال الدكتور خالد عبدالفتاح، رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة حلوان، إن الإحصاء السنوي الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في شهر يونيو من كل عام، تشير إلى أن هناك حالة طلاق لكل 5 حالات زواج، وهو المعدل العام في ، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود ارتفاع في حالات الزواج يقابلها الارتفاع في حالات الطلاق.

وأضاف «عبدالفتاح» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن العام الجاري نشهد انخفاض في عدد حالات الزواج وهو انخفاض نسبي يواجهه انخفاض نسبي في حالات الطرق، قائلًا: «الشاهد أن هناك 3 ملاحظات أساسية يمكن متابعتها الأولى متعلقة ضمن أوضاع الأسر المصرية والتي تتعلق بشكل أو بأخر بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام، وارتفاع تكاليف الزواج تؤثر على معدلات الزواج بالصعود أو الهبوط».

وتابع أن حالات التراجع هذا العام يؤكد بشكل وبآخر تأثير الأوضاع الاقتصادية ومعدلات التضخم وغلاء المعيشة وارتفاع نفقات الزواج وتوفير المسكن وتغير سوق العقارات ما يكون له تأثير على معدلات الزواج، مؤكدًا أن تراجع معدلات الطلاق يعكس المجهودات التي يتم بذلها في الدولة والتضامن الاجتماعي المتعلقة بالأخص البرامج التي تستهدف التوعية للمقبلين على الزواج وممارسة أدوارهم لتقليل معدلات الطلاق مثل برنامج مودة وخلافه والتي تستهدف التوعية بالأوضاع الأسرية والتفاهم بين الزوجين وتقليل معدلات الطرق وهو ما يكون له انعكاسات على نسب حالات الطلاق.

المصرى اليوم

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