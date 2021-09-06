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وزير التعليم عن مخاوف كورونا قبل الدراسة: «اشمعنى الناس راحت الساحل؟»

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وزير التعليم عن مخاوف كورونا قبل الدراسة: «اشمعنى الناس راحت الساحل؟» وزير التعليم عن مخاوف كورونا قبل الدراسة: «اشمعنى الناس راحت الساحل؟»

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة حريصة على استمرار العملية التعليمية بشكل طبيعي مع الحفاظ على صحة الطلاب، موجها رسالة لأولياء الأمور، «اطمئنوا»..

وأشار «شوقي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي »، مساء الإثنين، «إحنا مش بنفتح موضوع كورونا غير قبل الدراسة بأسبوع، الناس كانت في الساحل التراب مش باين من الناس»، لافتا إلى أنهم سيعملون على تقليل عدد الطلاب في الفصول، وتطعيم المعلمين.

وأضاف أنهم يتناقشون مع وزيرة الصحة بشكل مستمر عن الوضع، لافتًا إلى أنه سيتم إضافة شاشات للصف الرابع الابتدائي في كل الفصول لتعليمهم بشكل جديد، مؤكدا أن الجزء الرقمي سيكون مكمل للعملية التعليمية.

المصرى اليوم

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