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محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع بن سلمان مسيرة العلاقات الأخوية وقضايا المنطقة

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محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع بن سلمان مسيرة العلاقات الأخوية وقضايا المنطقة محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع بن سلمان مسيرة العلاقات الأخوية وقضايا المنطقة

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تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية ، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وجرى خلال الإتصال بحث مسيرة العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و استعراض مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين و سبل تعزيزه و تطويره بما يخدم المصالح المشتركة.

وناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير محمد بن سلمان عدداً من القضايا و المستجدات في المنطقة وتبادلا وجهات النظر حولها.

المصرى اليوم

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