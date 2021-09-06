محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع بن سلمان مسيرة العلاقات الأخوية وقضايا المنطقة

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تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وجرى خلال الإتصال بحث مسيرة العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و استعراض مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين و سبل تعزيزه و تطويره بما يخدم المصالح المشتركة.

وناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير محمد بن سلمان عدداً من القضايا و المستجدات في المنطقة وتبادلا وجهات النظر حولها.